LETTERE DA PIANO DI SORRENTO -“IL VIAGGIO DI SALVINI”

Tra i tanti difetti del nostro Paese ve n’è uno che spesso emerge dalla cronaca quotidiana: dare importanza, dare risalto ad eventi che hanno soltanto un sapore di pettegolezzo, pettegolezzo nella politica che ci fa apparire poco seri di fronte all’opinione pubblica mondiale.

Il viaggio di Salvini. Per tantissimi giorni la stampa, i telegiornali, non hanno fatto altro che parlare di questo viaggio dell’On.le Salvini a Mosca. Per fare che cosa? Portatore di pace in rappresentanza di chi, dal momento che non si è sentito con il Presidente del Consiglio Draghi, non ha avuto un mandato ufficiale. A quanto è dato di capire nemmeno il partito che rappresenta, la Lega, lo avrebbe officiato in questi sensi. Ed allora? Ci siamo continuati a chiedere: ci va, non ci va? Ma è mai possibile, in un momento così delicato, con una pandemia che non regredisce, con una guerra che non offre spiragli di pace, con una crisi alle porte: energetica, alimentare, con tutti i problemi irrisolti, nei quali oggi navighiamo, si pensi e si parli di un ipotetico viaggio a Mosca di Salvini, con venature di sospetti, per i suoi pregressi rapporti con Putin. Ebbene non si è fatto che parlare di questo. Un espediente per distrarre l’opinione pubblica nostrana dai seri problemi che ci aspettano oppure per favorire il narcisismo di Salvini? Una cosa è certa, tutto questo chiacchiericcio non ha fatto altro che favorire Salvini: “parlate bene, parlate male, parlate di me!”

È proprio questo che voleva per tornare alla ribalta, dopo il calo dei consensi e la straripante avanzata della Meloni.

Questi fatti non avvengono in Germania, Francia, altri Paesi più seri di noi. Da noi invece queste ridicolaggini dilagano.

È un’amara constatazione: con i politici che ci ritroviamo in questo momento, con un Governo di unità nazionale che si sta sciogliendo in vista delle prossime elezioni siamo proprio messi male.

avv. Augusto Maresca