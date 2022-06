Leonie la micetta sognatrice…

Leonie detta Lea, è una graziosa micetta di circa tre mesi che per ora vive ancora con la sua mamma, una girovaga accolta temporaneamente in una casa a Massa Lubrense.

La sua storia non ha ancora il lieto fine che merita, a differenza di quella dei suoi quattro fratellini, leoncini come lei e tutti già adottati.

Lea però è lo stesso molto giocosa, ignora che se nessuno chiederà di lei in tempo, il suo futuro non sarà nella savana ma in un gattile.