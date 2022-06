Le vecchie glorie di Positano al campionato di calcio camminato a Pisa: ecco il programma

Molti passi in avanti sono stati fatti per divulgare, promuovere e far crescere il Calcio Camminato nel nostro Paese. E molti ancora se ne faranno, visto che UNVS ha creato nel 2021 (per una gestione condivisa del suo sviluppo) un Comitato allargato a tutte le Sezioni interessate, che fin dai primi mesi della propria attività coordinata ha avuto al centro della propria attività la valorizzazione di tutti gli aspetti legati alla promozione sul territorio. Le tappe del passato sotto il segno UNVS vanno rimarcate: è stata istituita non molti anni fa la Rappresentativa Nazionale UNVS che per prima in Italia ha giocato i primi incontri internazionali a Brighton, in Inghilterra, nel maggio 2018 ed allo Stadio Piola di Novara il 7 aprile 2019 contro le rappresentative Inglesi over 50 ed over 60.