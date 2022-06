Le telecamere del TGR Campania ad Amalfi per la 66esima edizione della Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare.

Conto alla rovescia per la 66esima edizione della Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare che torna ad Amalfi dopo sei anni. E nella città costiera arrivano le telecamere del TGR Campania che, nell’odierna edizione delle 14.00, ha dedicato un ampio servizio alla Regata di oggi non dimenticando la prima Regata con equipaggi misti (uomini e donne) svoltasi nella giornata di ieri e che ha visto trionfare la città di Genova.

Emozionante il Corteo Storico che ieri ha sfilato sulla Divina Costiera con 320 figuranti (80 per ogni Repubblica). Una delle più suggestive rievocazioni storiche d’Italia con il momento più spettacolare dello schieramento dei cortei sulla maestosa scala del Duomo di Amalfi.

Ma ora tutte attese sono per la gara di questo pomeriggio ed il team amalfitano spera nella conquista del 13esimo titolo. Gli equipaggi affinano le ultime strategie in vista della Regata che si svolgerà tra pochissime ore e che vedrà coinvolti muscoli e remi uniti a tanta passione. A vincere sarà sempre e comunque la storia.