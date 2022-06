LE GEOMETRIE DEL TEMPO. SUCCESSO DELLA PERSONALE DI PITTURA DELL’ARTISTA GIULIANA MARCHI

Grande successo per la mostra personale, tenutasi presso il prestigioso Circolo Canottieri Irno di Salerno, della pittrice salernitana Giuliana Marchi.

La mostra, dal titolo “LE GEOMETRIE DEL TEMPO” in cui l’artista ha rappresentato elementi simbolici del tempo ciclico, dei riti religiosi, di quello materno e di quello relativo alla nascita e alla metempsicosi.

Volti e corpi sono i primi elementi tipici della sua pittura in un sottile apparire che lascia una profonda linea di indagine all’osservatore proprio perché la pittura diventa il segnale più evidente della sua ricerca.

Quello di Giuliana Marchi è pertanto un lavoro di elaborazione simbolica, quasi una lettura del comportamento del corpo verso una visione introspettiva del mondo.