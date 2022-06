Le associazioni della filiera turistica chiedono gli aliscafi per gli ospiti del Global Youth Tourism Summit.

Aliscafi per gli ospiti del Global Youth Tourism Summit.

Tra qualche settimana ancora una volta Sorrento sarà sotto i riflettori a livello mondiale.

L’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) ha organizzato come noto il primo Global Youth Tourism Summit, che si terrà proprio a Sorrento, in Italia, dal 27 giugno al 3 luglio.

Il Summit offrirà un’opportunità unica per i giovani tra i 12 ei 18 anni di condividere la loro visione per il futuro del settore. Per una settimana, 100 giovani delegati faranno rete e lavoreranno al fianco di politici, personalità di spicco del settore turistico, ma anche del mondo dello spettacolo e dello sport.

È molto importante lasciare una ottima impressione ai nostri ospiti.

E per evitare un pessimo approccio e predisporre negativamente i ragazzi e gli ospiti, rischiando che anche loro siano vittime della situazione infernale relativa all’accessibilità stradale e ferroviaria della Penisola Sorrentina , Le associazioni della filiera turistica locale hanno chiesto al Sindaco di Sorrento di organizzare per questi ospiti delle corse esclusive con aliscafi dal Porto di Napoli.

Almeno in questo modo perlomeno a loro si eviterà di essere vittime di un incubo che turisti e residenti sono costretti a subire quotidianamente.

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Giovanni Rosina

Associazione Charter Campania

Fabio Colucci

Presidente Club dei 500

Nino Fiorentino

Associazione Guide Sorrento

Mauro Di Maio

Presidente Chiavi D’Oro FAIPA

Giulio Galano

Presidente Le Chiavi D’Oro Campania Felix

Marinella Longobardi

Presidente Provinciale Stabilimenti Balneari

Salvatore Severi

Presidente Associazione Cuochi Penisola

Annamaria Staiano

Associazione Italiana Housekeeper