Lavoro in costiera, a Positano Gabriele Rispoli: “Mancano centinaia di persone”

Problema mancanza di personale: si tratta di una vicenda che interessa tutto il territorio costiero da Sorrento ad Amalfi, tra cui anche Positano. Proprio qui abbiamo intervistato il Presidente Associazione Ristoratori di Positano, Gabriele Rispoli, secondo cui la colpa non è da attribuire esclusivamente al reddito di cittadinanza che gran parte degli italiani percepisce. Solo nel settore ristorazione mancano tre o quattrocento persone – dice Rispoli. In altri settori quali alberghi, stabilimenti balneari, noleggio barche e taxi mancano tantissime persone: quasi mille posti di lavoro. Il problema c’è, Positano è in grosse difficoltà ma sta reggendo grazie agli imprenditori che si sono organizzati. Purtroppo non è conseguenza del reddito di cittadinanza, ma dopo due anni di stop del settore turistico le persone si sono dedicate ad altri lavori – conclude.