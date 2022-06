L’autrice Rossana Dian a tagliare il nastro della XXX edizione di “Positano, Mare, Sole e Cultura”: “Il cibo non è solo nutrimento”. Ha preso il via ieri sera, sabato 18 giugno 2022, la XXX edizione della storica rassegna d Positano “Mare, Sole e Cultura”, organizzata dall’Associazione Culturale Mare Sole e Cultura in collaborazione con Mondadori e il Comune di Positano e presieduta da Aldo Grasso, presso Palazzo Murat.

A tagliare il nastro della nuova edizione sono stati Rossana Dian, autrice con Monica Artoni del volume Cucino sano con lo sgarro (Mondadori), e Camillo Ricordi, direttore del Diabetes Research Institute di Miami, fra i massimi esperti nel trapianto di “isole pancreatiche” e autore del volume Il Codice della longevità sana (Mondadori).

“La pandemia ha aiutato tantissimo in questi anni a capire che abbiamo bisogno di nutrirci in modo sano, basta parlare di diete, ma parliamo di sana alimentazione – ci ha detto Rossana Dian -. Il mio libro in questo momento sta andando molto bene proprio per questo motivo, perché la mia nutrizionista ed io abbiamo voluto con questo libro dare consapevolezza, serenità. Si chiamo Cucino sano con lo sgarro perché in alimentazione lo sgarro non esiste, ma esiste nella vita, quindi cerchiamo sempre quel momento che abbiamo voglia del cioccolatino di godercelo e non di farci venire i sensi di colpa”.

“Il cibo non è solo nutrimento, è un incontro, è il primo amore: tutti noi ci siamo innamorati a tavola, o abbiamo fatto una prima cena con i nostri amati. E quindi non è solo nutrizione, noi siamo italiani e abbiamo bisogno del cibo sia come motore che come emozione”.