“Lauren L” attracca a Positano: lo splendido superyacht. A Positano tornano i meravigliosi superyacht uno tra questi: Lauren L si tratta di uno splendido superyacht di 90 mt. Cassens-Werft, ideale per i gruppi numerosi.

Lo yacht offre un’incredibile varietà di spazi per riunirsi e rilassarsi, dallo straordinario sundeck con solarium, vasca idromassaggio e wetbar, all’enorme salone decorato in un stile classico e dotato anche di un bellissimo pianoforte, solo per citarne alcuni.

Il benessere a bordo di Lauren L, vanta di una spa ben attrezzata con sauna, bagno turco, area relax, centro estetico e parrucchiere, mentre per i più piccoli ci sono delle area giochi a loro dedicate. La sala riunioni è un’interessante per chi desidera unire piacere e lavoro; la sala cinema è sempre molto apprezzata da tutti gli ospiti.

Foto 2 di 2