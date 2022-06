L’attrice Miranda McKeon in vacanza a Positano. La Costiera Amalfitana, insieme alla Penisola Sorrentina e Capri, continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la Costa d’Amalfi, la Penisola Sorrentina e l’isola azzurra, sono tornate ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax.

Ad aver scelto Positano, la perla della Costiera Amalfitana, come meta delle sue vacanze anche l’attrice Miranda McKeon, studentessa universitaria di 19 anni presso la University of Southern California, che studia comunicazione.

Foto 3 di 4







“Fin da piccola ho sempre amato recitare. Credo che penetri nella mia personalità e nel mio umorismo, e ho incontrato alcune persone incredibilmente speciali lungo la strada. Ho trascorso buona parte della mia carriera al liceo volando avanti e indietro a Toronto per girare “Anne With an E” su Netflix, (alcuni dicono che il mio concerto più importante finora). Questo è molto probabilmente il motivo di un fruttuoso seguito su Instagram che ha avuto un ruolo nel motivo per cui questo blog esiste oggi!.

Il mio risultato più importante e impressionante è la comunità di amici che ho costruito sia nella mia città natale che alla USC. Credo davvero di avere un talento per collezionare brave persone e sono sicuro che ti verranno presentate alcune di loro nei post futuri.

Questa biografia è diventata un po’ più interessante il 14 giugno 2021 quando mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Senza storia familiare, le statistiche per la mia età/diagnosi sono davvero su un milione.

Mi è sempre piaciuto scrivere, ma le mie diagnosi hanno cambiato il gioco e mi hanno fatto innamorare profondamente di questa forma di espressione. Condividere la mia scrittura in questo periodo è stato catartico mentre lottavo con tutto ciò che doveva venire. Sarà una corsa sfrenata e spero che ti divertirai a vedere il bene, il male e tutto il resto.”