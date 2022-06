L’attaccante del Milan Olivier Giroud si rilassa a Capri dopo la vittoria dello scudetto

Capri si conferma meta preferita dei personaggi famosi dello spettacolo e dello sport in cerca di un luogo tranquillo e dall’indubbia bellezza. Ed a scegliere questo angolo di Paradiso è stato anche l’attaccante del Milan Olivier Giroud che ha deciso di trascorrere sull’isola qualche giornata di relax dopo le fatiche del campionato che hanno portato la squadra rossonera alla conquista dello scudetto.

Il calciatore francese si è concesso delle tranquille passeggiata sull’isola azzurra godendosi il sole ed il mare e non sottraendosi all’affetto dei tanti tifosi che lo hanno avvicinato per un selfie ricordo.