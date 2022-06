L’Arpac ritiene il mare di Minori non balneabile. Preoccupazione tra i cittadini

Minori. Giungono diverse segnalazioni di torbidità del mare e di presenza di sporcizia che mette in allarme i cittadini. Non sappiamo con certezza di cosa si tratti e non possiamo ovviamente parlare di inquinamento perché per farlo sarebbero necessari degli esami realizzati da tecnici del settore. Nel frattempo l’Arpac ha ritenuto che il mare di Minori non sia balneabile. E’ davvero una situazione da “bandiera nera”.

Tra i tanti messaggi che arrivano a Positanonews ne riportiamo uno molto forte e che ci limitiamo semplicemente a pubblicare unitamente alle foto che lo accompagnano evitando qualsiasi commento o presa di posizione: «Questo è ciò che resta del Reginna Minor, tra gli ingenti lavori alle condotte fognarie che imperversano sul lungomare di Minori, la situazione del fiume invece di migliorare è peggiorata. Evidentemente si sversa da Ravello in giù senza ritegno… Il colore del fiume è inequivocabile, ma la puzza non te la posso trasmettere, poveri turisti!».