L’ARCIMBOLDO D’ORO PIZZERIA 2022

Articolo aggiornato dagli inviati di Positanonews con video, interviste e foto.

Tutti i video delle premiazioni sul canale youtube Positanonews https://www.youtube.com/c/PositanonewsTV/videos

Dalla Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Piemonte, Liguria e Veneto, finanche dalla Germania e Francia arrivano i pizzaioli a cui è stato assegnato L’Arcimboldo d’Oro«. Nell’entusiasmo del pubblico presente si sono conosciuti i nomi dei maestri pizzaioli premiati con L’Arcimboldo d’Oro, tutti in bianca divisa professionale a logo d’oro, realizzata dalla Goeldlin Collection, azienda sartoriale campana, dedita all’ abbigliamento professionale di qualità. Angela Merolla, ideatrice e organizzatrice dell’evento ed Edda Cioffi, presentatrice e moderatrice della premiazione L’Arcimboldo d’Oro, per l’occasione hanno indossato gli abiti creati dallo stilista e couturier napoletano Gianni Cirillo, tratti dalla sua collezione Primavera/Estate 2022. Teatro MAV Museo Archeologico di Ercolano NA www.giannicirillo.it.

Sponsor dell’evento è stata l’Azienda Agricola Don Andrè di Ercolano, che oltretutto ha messo a disposizione le sue pregiate produzioni ai pizzaioli premiati, utilizzate sapientemente per guarnire le pizze che hanno realizzato per l’evento. «L’azienda STUDIO 92-FOOD BRANDING DESIGN specializzata in prodotti che valorizzano le attività food, ha realizzato a logo L’Arcimboldo d’Óro», complementi per un ulteriore tocco di unicità.Nella cornice del meraviglioso giardino di Villa di Isernia, che guarda il panorama mozzafiato sul Golfo di Napoli, ha completato l’atmosfera, la suadente musica live dei maestri dell’agenzia “Folk Quartet”.La cena si è conclusa con la torta dedicata a L’Arcimboldo d’Oro realizzata dal pastry chef Catello Celentano di Villa Andrea di Isernia.

I pizzaioli premiati e brillantemente intervistati dalla Cioffi sono stati:

Agostino Landi – Capaccio Paestum SA

Antonio Starita – Napoli

Antonio Troncone – Napoli

Davide Mannello – Roma

Espedito Ammirata – Bisignano CS

Fausto Costanza – Cannicattì AG

Federico De Silvestri – Marzana VR

Gabriele Giannotti – Alassio SV

Gaetano Tramontano – Castel San Giorgio SA

Giuseppe Cardone – Villaricca NA

Giuseppe De Lucia -Cuneo

Irene Malfarà – Parghelia VV

Lorenzo Scialla – Piedimonte San Germano FR

Luca Cillo – Benevento

Luciano Sorbillo – Napoli

Manuel Maiorano – Pistoia

Marcello Fotia – Anzio RM

Marco Di Pasquale – Salerno

Mario Pirrotta – Bucine AR

Matteo Frisa – Melfi PZ

Maurizio Grossi – Fondi LT

Nicola Sannino – Napoli

Pietro Sbreglia – Vezza d’Alba CN

Rodolfo Sorbillo – Salerno

Salvatore De Angelis – Casoria NA

Salvatore Di Matteo – Napoli

Sergio Dell’Orco – Triggiano BA

Stefano Brancato – Follonica GR

Stefano Cafasso – Napoli

Tonino Cogliano – Parigi

Vito Monaco – Monaco di Baviera