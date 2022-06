L’angelo di Maradona vola sui cieli di Napoli. Per la prima volta El Pibe de Oro ha volato sui cieli della sua città sottoforma di angelo. La produzione Füße Media di Monaco di Baviera è giunta infatti nella città partenopea per un docufilm su Diego e, per farlo, si è avvalsa della competenza sulla realizzazione dei droni di Giovanni D’Ambrosio, detto Giovy Honda. “Quando arriva una telefonata dalla Germania e ti chiedono se puoi realizzare un Maradona-Angelo nella villa del Presidente Ferlaino, è un’emozione inspiegabile”, ha commentato D’Ambrosio.