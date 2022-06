Ladri in azione a Vico Equense: furto da 50mila euro in una gioielleria. Ancora ladri in azione a Vico Equense, in Penisola Sorrentina. Dopo due furti messi a segno in una notte in appartamenti della frazione di Seiano, questa volta è toccato ad una gioielleria in pieno centro, in via San Ciro. Il colpo è avvenuto ieri durante la pausa pranzo. Il ladro ha portato via gioielli, preziosi ed il contenuto della cassaforte, per un bottino che ammonterebbe a circa 50mila euro. Non si esclude la presenza di un “palo” visto che il raid è stato compiuto in pieno giorno.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Vico Equense. Si spera di raccogliere elementi utili dalle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza sia pubblici che privati.