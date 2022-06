Ladri a Vietri sul Mare: furto in un bar appena inaugurato. Questa notte è stato commesso un furto al Bonea Lounge Bar di Vietri sul Mare, aperto da soli cinque giorni. I ladri hanno sfondato la porta d’ingresso e si sono introdotti all’interno del locale portando via il poco denaro presente in cassa e le bottiglie più pregiate.

Sul posto i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi del caso ed avviato le indagini per risalire ai responsabili del furto. All’inizio del pontile è posizionata una videocamera che potrebbe essere molto importante ai fini delle indagini.