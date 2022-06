L’Accademia Internazionale Medicea di Firenze ha conferito al sindaco di Sorrento Massimo Coppola la “Medaglia Laurenziana”

Oggi pomeriggio, nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, l’Accademia Internazionale Medicea ha conferito al sindaco di Sorrento Massimo Coppola la prestigiosa Medaglia Laurenziana, attribuita a personalità che si sono distinte nel campo culturale e sociale.

Entusiasta il primo cittadino che ha così commentato: «Che emozione! Oggi pomeriggio a Firenze nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio ho ricevuto la Medaglia Laurenziana. Tra le motivazioni si legge “sta creando con la sua giunta tutte le premesse per avviare una sorta di Risorgimento sorrentino”. È questo, l’orgoglio e l’onore più grande. Stiamo compiendo sforzi enormi per riportare Sorrento al centro dell’attenzione internazionale, ed assicurarle quel ruolo centrale di capitale turistica e culturale. Questo premio va tutti voi, alla mia amministrazione e a chi lavora quotidianamente, per la crescita e lo sviluppo della nostra città».