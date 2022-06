La vittoria di Amalfi alla Regata protagonista al programma Rai Camper

Camper è il nuovo programma di Rai 1 condotto da Tinto e Roberta Morise sbracato negli ultimi giorni in Campania per assistere ad un evento unico. La troupe Rai ha infatti raccontato la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare che quest’anno si è tenuta ad Amalfi. Un racconto avvincente ed emozionante ha ripercorso le tappe che hanno portato al primo posto i padroni di casa a bordo di “Vittoria” il galeone che ha consegnato la medaglia d’oro ad Amalfi per altre tre volte prima del 2022. Grazie ai collegamenti con gli inviati in giro per il paese, Camper ha potuto visitare varie località di Amalfi con Elisa Silvestrin che ha intervistato Mario Amodio, giornalista che ha raccontato insieme ad Elisa la vittoria degli amalfitani. C’era tanta attesa in costiera amalfitana per la 66^ edizione di una regata che vide la luce nel 1955 con lo scopo di rievocare le imprese e la rivalità delle più note Repubbliche marinare italiane: quelle di Amalfi, di Pisa, di Genova e di Venezia, nel corso della quale si sfidano tra di loro quattro equipaggi remieri in rappresentanza di ciascuna delle repubbliche. Gara non facile per il mare un po’ mosso con gli azzurri che sotto costa hanno subito un po’ l’azione della risacca nei primi cento metri, con un testa a testa con Venezia che subito prende il comando ma si fa rimontare dagli azzurri amalfitani. È adrenalina pura – scrive il comune di Amalfi – l’istante in cui Amalfi sorpassa e vola al fotofinish verso la vittoria!