La “Turniata” di San Vito. Un tourbillon di greggi trottanti attorno ad una chiesa semirupestre al confine tra Campania e Basilicata infonde un magico ed autentico entusiasmo tra i pastori, gli spettatori e gli animali, i veri protagonisti di questo antichissimo rituale: la turniata di San Vito. La turniata è un rituale antichissimo, probabilmente già praticato tra le popolazioni italiche prima dell’arrivo dei greci. I romani lo effettuavano con il crisma dell’ufficialità del paganesimo e lo chiamavano “circumambulatio”. Era, e rimane, un rito annuale propiziatorio alla transumanza ed all’augurio di prosperità nel settore della pastorizia. Si celebra ogni 15 Giugno, appunto nella festività di San Vito nei due comuni limitrofi di Ricigliano e San Gregorio Magno nel lembo nord-est della provincia di Salerno ad un tiro di schioppo dalla Basilicata. “Turniare” significa girare e per l’appunto le greggi di pecore, capre ed anche più raramente di altri animali girano consecutivamente per tre volte in senso antiorario intorno alla chiesa di San Vito, il protettore degli animali in generale e delle greggi e mandrie in particolare. Il rituale viene preparato con cura dai tanti pastori già nei giorni precedenti al 15 Giugno; infatti tutte le greggi sono contraddistinte da pecore tosate ed inghindate a festa con nastri colorati speciali e parte del pelo tinto artificialmente con colori forti e distintivi. Quasi tutti gli ovini ed i caprini sono provvisti di grandi campanacci al collo. I pastori, ausiliati dai loro famigliari e dai cani si avviano all’alba per raggiungere Ricigliano e/o San Gregorio Magno percorrendo lunghi percorsi al fine di arrivare ai luoghi della turniata. Ogni pastore con in mano il tipico bastone cura le sue pecore, capre e cani e li addestra a sfilare per il triplice giro circolare intorno alla chiesa di San Vito di Ricigliano. Sembrerebbe quasi una sfilata di moda di animali accelerata dal ritmo che i pastori imprimono ai montoni capofila, conduttori del gregge, seguiti ordinatamente dalle pecore che riescono spesso a sfilare in fila per due o per tre accompagnate lateralmente dai cani pastori che sembrano quasi dei sergenti controllori del ritmo e del passo degli animali. La turniata tripla degli animali viene preceduta da una messa propiziatoria e da una triplice turniata dei fedeli. La chiesa cattolica ha sincreticamente accluso questo rito nel suo calendario religioso, trasformando la pagana circumambulatio in una sacra e riconosciuta turniata di San Vito. Nella vicina San Gregorio Magno la turniata avviene invece nei pressi della Piazza centrale e coinvolge in maniera più numerosa anche bovini, asini, muli e cavalli che vengono benedetti al momento del passaggio circolare. Nella tradizione del rituale, gli animali devono unicamente sfilare, qualora durante il triplice passaggio entrassero inavvertitamente all’interno della chiesa diverrebbero immediatamente proprietà della chiesa stessa; ma potrebbero anche essere riscattati dai proprietari con una semplice offerta in denaro o in prodotti della pastorizia. Insomma è una maniera per la chiesa di ottenere qualche benaugurante offerta. Qualche appassionato del rituale arriva montando magnifici cavalli positamente adornati per l’occasione. Mi commuove addirittura un vecchio pastore, che si lascia fotografare alla mia richiesta e mi rivela di essere novantenne ed ancora in grado di effettuare la turniata. L’autenticità del rito dona al visitatore un’atmosfera speciale, quasi un piccolo crescendo che crea una specie di piccola estasi nel vedere quel continuo ronzio circolare di pecore e capre condito da un armonico susseguirsi di campanacci tipici tintinnanti. Il cerchio rappresenta la continuità e la continuazione beneaugurante della vita dei pastori e degli animali. Si è stimato che vi sia la partecipazione annuale di più di cento greggi con altrettanti pastori. Spesso accade che le greggi turnianti si mescolino tra di loro, in questo caso sarà solo l’abilità del pastore nel fermare il montone capo-gregge e ricreare quindi il distacco tra le due greggi Seppure attragga molti turisti, curiosi ed appassionati il rito rimane antropologico e non dà minimamente il sentore di essersi prostituito al facile richiamo turistico dell’evento. Stupisce la partecipazione giovanile ed infantile, molti pastori amano sfilare insieme ai propri figli se non ai propri nipoti. Ed è forse questo l’aspetto più bello e promettente di questa festa: la turniata ha un futuro garantito a base di autenticità e partecipazione.