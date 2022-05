Positano ( Salerno ) La truffa dell’appartamento fantasma “Villa Positano” scoperto da Ambrogio Carro , referente FederComTur Turismo in Campania .

Ennesima truffa ai danni di turisti in buona fede, questa volta l’appartamento fantasma si chiamava Villa Positano , ma all’indirizzo , i turisti non hanno trovato la Villa dei sogni ma un locale deposito. Ai malcapitati turisti ho offerto uno spuntino , anche non avendo colpe, mi sono sentito in dovere di prestare un minimo di assistenza, non amo quando i nostri ospiti subiscono queste maledette truffe . Questo è un altro aspetto su cui ci dobbiamo concentrare , affinchè “uniti si vince “ non sia soltanto uno slogan .

Molti invocano una tutela in particolare per il nome “Positano” utilizzato spesso impropriamente per motivi economici e speculativi.