La serie d’animazione per ragazzi “Food Wizard” premiata con il “Pulcinella Awards”

A vincere il “Pulcinella Awards” 2022 nella categoria “Upper Preschool” la 26esima edizione di “Cartoons on the Bay” 2022, è stata la serie TV “Food Wizards”. Cartoons on the Bay è il festival promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, con la direzione artistica di Roberto Genovesi, rassegna dedicata all’animazione cinematografica, televisiva e cross-mediale, che ogni anno premia la creatività e la professionalità di tutti coloro che investono, impegno, passione e risorse nel mondo dell’animazione. La serie “Food Wizards” di Rai Ragazzi, Zocotoco e MAD Entertainment è stata premiata con la seguente motivazione: “Propone un viaggio originale e divertente alla scoperta del mangiare sano“. Ginny, Ham e PC: sono tre bambini in cerca di avventura in una piccola cittadina tranquilla. Un giorno Essen, il nonno perduto da tempo di Ginny, ritorna con un segreto. È l’ultimo dei Food Wizards, guerriero magico che salva le persone con il cibo! Ma anche le tossine, i mostri del metabolismo, sono tornati ed Essen ha bisogno di aiuto. Ancora una volta la professionalità della Mad Entertainment, in collaborazione con la Rai e la Zocotoco di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti ha ricevuto il giusto riconoscimento. In maniera divertente, infatti, la serie TV che andrà in onda in autunno su RAI Yo-yo in 26 puntate cerca di coinvolgere e persuadere i ragazzi ad adottare una sana e corretta alimentazione, a conoscere i cibi, a comprendere come avviene nel corpo umano il metabolismo. Meritano menzione Luciano Stella, produttore e ideatore assieme a Maria Carolina Terzi della Mad Entertainment, che con coraggio e passione investono nel cinema per ragazzi, Francesco Filippini l’artista che ha dato forma e contenuto ai cartoon. Una vocazione quella della casa di produzione di Stella & Co divenuta ormai un marchio di fabbrica delle migliori produzioni d’animazione cinematografica. La factory ha, infatti, sfornato nel 2013 “L’arte della felicità”, diretto da Alessandro Rak, premiato con l’European Film Awards come miglior film d’animazione e il successivo “Gatta Cenerentola” del 2017, firmato dallo stesso Rak assieme a Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone, vincitore di due David di Donatello e un Nastro d’argento, senza dimenticare il nuovo ”Yaya e Lennie – The walking liberty”, firmato anche questo da Alessandro Rak, che annovera, tra le voci narranti quelle di Lina Sastri, Massimiliano Gallo, Tommaso Ragno, Francesco Pannofino, Ciro Priello, Fabiola Balestriere, Fabrizio Botta e Shalana Santana. La forza della MAD è anche in una squadra dove convivono diverse anime; Sansone, ad esempio, frontman dei Foja (in questi giorni impegnato nella promozione dell’ultimo album “Miracoli e rivoluzioni”, Full Heads), è anche un musicista mentre Alessandro Rak che ama disegnare, è soprattutto un regista, i film d’animazione che li vedono impegnati insieme agli altri artisti un’occasione non solo d’intrattenimento di qualità ma anche di riflessione per bambini e adulti sul mondo che ci circonda e le problematiche che lo caratterizzano.

di Luigi De Rosa

Nella foto alcuni protagonisti del cinema d’animazione italiano, Alessandro Rak e Dario Sansone