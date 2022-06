La Salvazione di scena il 3 luglio presso il Giardino Paesaggistico di Porta Miano a Capodimonte

Sarà il suggestivo Giardino Paesaggistico di Porta Miano del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli a ospitare, il 3 luglio la prima de “La Salvazione” opera teatrale di Angelo Colosimo, attore tra i più interessanti con all’attivo ben tre spettacoli da lui scritti e interpretati, andati in scena in numerosi teatri e festival in tutta Italia. La regia è firmata da Chiara Callegari (Premio Ubu Speciale 2021, aiuto alla regia di Valerio Binasco, Maurizio Schmidt, Marta Marangoni e Andre De Rosa) mentre in scena, accanto allo stesso Angelo Colosimo, ci saranno altri due talentuosi artisti calabresi, Rossella Pugliese, attrice di teatro e di cinema, con un curriculum degno di nota, che nel 2017 proprio in occasione del Campania Teatro Festival presentò “Rusina”, toccante commedia scritta e diretta da lei, interprete che tra cinema e televisione ha spaziato da “Che strano chiamarsi Federico” di Ettore Scola all’acclamata serie tv “I bastardi di Pizzofalcone”. Dulcis in fundo Salvatore Alfano, vincitore del Premio Ausonia come migliore attore giovane emergente (2018) e del Premio Hystrio alla vocazione (2019). La “Salvazione”, la cui replica è in programma l’8 luglio alle ore 21, presso Foresta di Tora e Piccilli , è la storia di una famiglia di contadini nell’Italia rurale degli anni ’50, costretta a partire alla volta dell’Argentina e a lasciare la propria casa per sempre pur di salvare il figlio, minacciato dal prepotente di turno al quale ha mancato di rispetto. Nel testo di Colosimo guadagnano la scena due temi la brama di elevarsi socialmente per avere sempre di più e l’amore tra genitori e figli. La sua drammaturgia è asciutta e incalzante non lascia respiro, mi ricorda la forza narrativa di Saverio Strati, volendo rimanere in ambiente calabrese, i suoi personaggi hanno il sangue e il carattere di quelli che incontriamo nel capolavoro stratiano de “Il selvaggio di Santa Venere” (Premio Campiello, 1977), e “la pelle dura da affilarci il rasoio” per citare un altro calabrese, Corrado Alvaro.

di Luigi De Rosa

Link utili https://campaniateatrofestival.it/spettacolo/la-salvazione/

Campania Teatro Festival, la sesta diretta da Ruggero Cappuccio, in programma dal 10 giugno al 12 luglio 2022.