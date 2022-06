La ruota degli esposti in Penisola Sorrentina, una si trovava a Via Savino a Piano di Sorrento . Qui c’erano le Pie Ricevitrici che avevano il compito di salvare. Una curiosità che ci ha riferito il professor Biagio Passero, bravissimo storico locale, che sta approfondendo. All’epoca, parliamo di oltre un secolo fa, Via Savino cominciava da San Michele . Lotario dei Conti di Segni, divenuto poi papa con il nome di Innocenzo III (1198-1216), il quale otto secoli fa aveva pensato di istituire nell’ospedale di Santo Spirito, in Roma, la ‘ruota degli esposti’: era stato molto turbato, infatti, dai numerosi cadaveri di neonati che restavano impigliati nelle reti gettate dai pescatori nel Tevere.

La ‘ruota’ era una struttura lignea ruotante: il bambino, adagiato nella parte esterna, veniva portato all’interno attraverso una semplice rotazione della tavola. In linea di massima essa veniva allestita negli ospedali, nei conventi, nei monasteri e, a volte, nelle chiese. Erano le suore che si prendevano cura dei neonati abbandonati, anche se spesso i piccoli morivano dopo pochi giorni: la ‘ruota’, infatti, non era dotata di tutti i confort odierni. Sempre le suore provvedevano ad imporre le generalità ai piccoli trovatelli: per il nome si faceva riferimento al Santo del giorno in cui era avvenuto il ritrovamento. Per il cognome, invece, si aveva un’ampia possibilità di scelta: i più ‘gettonati’ erano Salvato, Dioguardi, Dioatellevi, Fortuna, Rotile e così via di seguito. A Napoli molto frequente era il cognome Esposito mentre a Roma si diffuse grandemente quello di Proietti: la ‘ruota degli esposti’, infatti, era chiamata anche ‘ruota dei proietti’ (dal latino ‘proiectus’ = abbandonato). Nell’Ottocento, in Italia, le ‘ruote’ erano all’incirca 1.200 e ogni capoluogo di provincia ne aveva una. Anche i comuni nostrani, dove l’abbandono dei neonati aveva raggiunto dimensioni ragguardevoli , avevano i contenitori ‘salva bimbi’. In Penisola Sorrentina ci sono poche tracce, se non facendo ricerche negli archivi, qualcosa a Castellammare di Stabia e Napoli in Campania . “Tale ruota doveva essere istituita presso una casa in cui aveva stabile dimora una ‘pia ricevitrice’. Costei, come fa capire chiaramente il nome, aveva il compito di fornire una prima assistenza ai neonati abbandonati”.

La ‘ruota’ era un cilindro di legno del diametro di poco più di mezzo metro che veniva inserito nel muro dell’abitazione in posizione verticale. Tale cilindro ruotava attorno a due perni di ferro infissi nello stesso muro: ciò, ovviamente, per consentire di portare il neonato dall’esterno all’interno dell’edificio. La ‘ruota’ aveva dimensioni così ridotte per un motivo ben preciso: in essa, infatti, dovevano essere posti soltanto i neonati e non i bambini più grandicelli. “Ciò all’evidente fine di ridurre al massimo i fruitori dei detti benefici pubblici e di impedire che qualche ‘furbo’ profittasse della situazione”. Ogni cosa, insomma, era stata adeguatamente studiata. Per la sua preziosa opera la ‘nutrice dei projetti’ riceveva uno stipendio dall’amministrazione comunale. Erano più di una, dovevano andarci spesso perchè purtroppo capitava anche che arrivassero troppo tardi.