La poetessa Tina Piccolo: Giuseppe Alviti un vero Sindacalista da seguire come esempio.

Nel bellissimo salotto culturale della poetessa prof. Tina Piccolo fondatrice del Premio Internazionale Città di Pomigliano d’ Arco ( Na) si è discusso sulla crisi sociale della rappresentatività sindacale.

La poetessa Tina Piccolo premiata anche a città del Messico e a suo tempo apicale rappresentante sindacale nel mondo della scuola ,ha voluto incalzare come i sindacati dovrebbero essere più vicino ai lavoratori e non farsi facilmente comprare dai Padroni mettendo realmente in campo azioni che rivalutino la dignità del lavoratore.

A tal proposito si è voluta soffermare sulla mancanza di veri leader che non lottano in piazza con la classe operaia eccetto che per una persona che ha avuto il piacere di premiare più volte e si tratta del noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti leader Associazione guardie particolari giurate e segretario generale della Federazione nazionale Lavoratori.

Sottolinea la docente,ho notato la sua forza di volontà,la tenacia,la preparazione professionale mai disgiunta da un coraggio da vero Guerriero che l’ ha visto combattere sempre in prima fila sebbene subiva ritorsioni di ogni specie dai poteri forti,ma ha sempre risposto a muso duro.

Avrà tanti nemici ( molto onore, come si diceva una volta) ma anche autentici amici di altissimo livello.

Una cosa è certa mai visto un Lottatore sociale audace e Forte come Giuseppe Alviti , impossibile tenerlo a guinzaglio come mettergli la museruola è un vero battitore libero e i suoi nemici sono solo dei fan in fin dei conti ha concluso la somma poetessa