La partita del cuore con Angelo Iannelli

Una Partita Del Cuore per la Legalità

“ Insieme per la legalità” al Parco Comunale di Marigliano, l’evento di Angelo Iannelli. “un parterre di eccellenze “ Madrina Antonella Leardi

Solidarietà, Sport, Spettacolo, Arte e Gastronomia.Scende in campo la Nazionale Ambasciatori del Sorriso

Si svolgerà Venerdi 10 Giugno a partire dalle ore 18:30 in Via Fabio Massimo 62 a Faibano frazione di Marigliano (NA) Parco Comunale Guerriero Giuseppina , Donna vittima della camorra , la 1 Edizione della manifestazione “Insieme per la legalità” ideata e curata dall’ Ambasciatore del Sorriso Angelo Iannelli , organizzata dall’Associazione Vesuvius A.P.S. in collaborazione Villa Nicolas Sport ,con il patrocinio morale del Comune di Marigliano, Unicef e Associazione Ciro Vive.

Aprirà l’evento, la Fanfara Brigata Garibaldi Ottavo Reggimento di Caserta , seguiranno i messaggi della madrina Antonella Leardi madre di Ciro Esposito vittima della violenza negli stadi e di Don Tonino Palmese (Vicario episcopale per il settore carità e Giustizia Arcidiocesi di Napoli .

Illustre personalità hanno confermato la loro presenza

Catello Maresca (Magistrato)

Emilia Narciso (Presidente Unicef Campania)

Giuseppe Gambardella (Console del Benin)

Scendera’ in campo la Nazionale Ambasciatori del Sorriso

Enzo Fischetti, Peppe Laurato , Francesco Albanese,Salvatore Gisonna (Comici Made In Sud)

Angelo Pisani (Avvocato)

Cosimo Alberti (attore Rai Fiction Un Posto al Sole )

Gregorio Rega (vincitore Toghetor Now )

Carmine Della Pietra ,Nicola Mora, Pietro Puzone , Massimo Perna (Ex calciatori del Napoli )

Salvatore Soviero ex portiere del Genova

Francesco Iannelli (Campione del mondo nazionale paraolimpica)

Angelo Di Gennaro ,Massimiliano Cimino ,Gigi Attrice (Comici)

Marco Sentieri , Ciro Marra , Luca Blindo e Mario Conte (Cantanti)

Fabio Toscano e Arturo Sepe( Attori)

Salvatore Poppella (Imprenditore )

Edda Cioffi, Monica Pignataro, Magda Mancuso e Emanuela Gambardella (Presentatrici )

Maria Mollo e Luca Schettino (modelle) e tanti altri.

La Scuola di Ballo Stars e Milonga Brava, si esibirà con un ballo a tema sulla legalità, percorso d’arte con gli artisti: Giuseppe Esposito , Lorenzo Di Marino

Non mancheranno ospiti a sorpresa come nello stile di Angelo Iannelli .

Per tutti i presenti , saranno offerte le eccellenze enogastronomiche del territorio: azienda agricola Turboli, Vini Setaro, La nuova San Giacomo la Boutique del Casaro, N.O.I Nuova Ospitalità, Frutta Flambè. Davide Botti (ambasciatore del gelato) ‘O sbarazzino ristorante pizzeria, Terre Pompeiane liquore babà Re , i fiocchi di neve di Ciro Poppella e le specilità di Generoso Pasticceria.

Goldeline abiti da Lavoro – animazione UP Down- Radio Stacion One

Hanno confermata la loro presenza : Giuseppe Iossa Sindaco di Marigliano, Vincenzo Miranda Parroco di Faibano ,Comando Forestale Carabinieri , Carabinieri , Polizia Locale e Protezione Civile Ass.Naz .VVf di Marigliano

Il pubblico avrà modo di vivere momenti unici e sarà coinvolto in un rincorrere di emozioni grazie ai numerosi ospiti che stanno dando la loro adesione: Vip, modelle, attori, artisti, giornalisti, persone meno fortunate e associazioni, accolti in pompa magna dal sorriso di Angelo Iannelli instancabile produttore di emozioni . Invito esteso anche alle istituzioni, in particolare ai vari sindaci e onorevoli.

Si preannuncia un evento esclusivo, nell’atmosfera del Parco Comunale Nicolas Sport la Villa di Fabiano a Marigliano. Intanto l’organizzazione è al lavoro per stupire il pubblico La kermesse solidale sarà ripresa dai più’ importanti Mass Media locali e regionali. La manifestazione vuole sensibilizzare il territorio verso il rispetto delle regole e il buon senso civico “Chi tace e piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e cammina a testa alta muore una sola volta”

Comunicato stampa Ass. Vesuvius