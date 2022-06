Era prevista per questa sera di martedì 14 giugno, la Superluna rosa chiamata romanticamente “Luna delle fragole”: uno degli spettacoli astronomici più affascinanti di questo mese. Ecco che Cristina D’Aiello a Positano ha già fotografato ieri sera una luna che si appresta ad assumere un colore unico che ricorda l’amore, i frutti e i fiori estivi. Il nome delle lune viene dalla tradizione dei nativi americani Algonchini. Viene chiamata nel mese del solstizio di primavera: “Luna delle Fragole”, “Strawberry Moon”, “Luna delle Rose” perché in questo periodo frutti e i fiori esplodono nella loro colorata e profumata bellezza. Un’altra caratteristica particolare della luna di questo periodo è che le sue sfumature si tingono di rosa. È l’ultima luna piena prima del solstizio d’estate che segna ufficialmente l’inizio della stagione calda. Il plenilunio sarà visibile subito dopo il tramonto di oggi. La Superluna di fragola splenderà in cielo a partire dall’1.23 di notte e potrà essere osservata fino alla sera del 16 giugno.