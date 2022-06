La Folgore Massa Juniores vola alle finali nazionali. Si vola alle Nazionali S3 !!!!Che gioia ieri a Ponticelli per la nostra società. Conquistiamo il titolo regionale S3 alla fine di una combattutissima finale contro i piccoli guerrieri di Battipaglia. Siamo i campioni Regionali e stacchiamo il pass per le finali Nazionali che si terranno dal 15 al 17 Giugno in Calabria, a Siderno. Un grazie speciale allo staff tecnico, ieri rappresentato dal nostro mitico Paolone Folgore e soprattutto un grande plauso ai protagonisti di questa piccola grande impresa. Francesco Menna (cap.), Matteo Rolla, Davide Esposito e Luca Gargiulo! I risultati delle nostre piccole leve ci danno forza e ci dicono che siamo sulla giusta strada per costruire un futuro da …. serie A.