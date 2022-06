La Festa della Musica Europea nel Solstizio d’Estate

Pompei – Al via la settima edizione della Festa della Musica, con il Patrocinio Morale della Regione Campania e del Ministero della Cultura, una manifestazione popolare gratuita che si terrà Martedì 21 Giugno, dalle ore 19.30, presso “The Garden Coffee House” in Via Plinio 18, per celebrare il solstizio d’estate. Lanciata in Francia il 1982, la Fete de la Musique è diventata un autentico fenomeno europeo che coinvolge oramai numerose città nel mondo. L’edizione 2022, con il tema del “Recovery Sound Green Music Economy”, si caratterizza con l’obbiettivo della ripartenza del settore musicale attraverso una particolare attenzione e rispetto per l’ambiente. Quest’anno la FdM è dedicata al Presidente Europeo, recentemente scomparso, David Sassoli. Tra gli artisti che partecipano a questo appuntamento, cantautori emergenti come Toto Toralbo, Enzo Metalli e Valerio Bruner, chitarristi/e virtuosi come Tony Miele, Igor Di Martino, Alessandra Tumolillo e Maria Barbieri, voci inconfondibili come Gabriella Cascella e quella del duo elettronico Ed Mud Y’Ma Drop Collective. La Danza con Enrico e Luciana Fioretti, la Voce Narrante Vito Amato e il racconto di Pompei S’Velata, coordinato dal musicista Vito Palazzo della Compagnia Sobremesa, in collaborazione con il Forum dei Giovani di Pompei, arricchiranno la ricca serata. Infine, non poteva mancare lo spazio dedicato alla “Pace in Ucraina” con la testimonianza della Professoressa Elona Ponomarenko dell’Associazione Rosso Pompeiano. L’organizzazione della serata è a cura del laboratorio Sensi Linguaggi Creativi, la Direzione Artistica è di Giuseppe Scagliarini con il Coordinamento di Pio Pinto. La serata con ingresso libero, fino ad esaurimento posti, sarà condotta dall’attrice Angela Rosa D’Auria e dal D.J. Peppe Croce.