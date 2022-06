La festa della ciliegia a Gragnano al Castello La ciliegia protagonista a Gragnano. Dai piatti alle marmellate fino ai costumi. Questa sera il secondo appuntamento della festa della ciliegia nel Borgo Castello a Gragnano.

Arrivati al borgo con la navetta ieri sera si sono ballate anche danze popolari tra le stradine del borgo.

Oggi si ricomincia dalle 19. L’evento sarà arricchito da momenti musicali e culturali. Nei cortili e nei portoni del borgo si terranno mostre pittoriche e scultorie nel modello della rievocazione storica. Trio di fiati e quartetti di archi allieteranno la passeggiata dei visitatori tra le stradine del borgo di Castello.

Nella piazza del Borgo ci sarà il punto di degustazione sia per le ciliegie sia per i prodotti tipici di Gragnano, dove non mancheranno la pasta ed il vino. Inoltre si terranno presentazioni di libri e momenti dibattito.

Sarà disponibile anche un servizio navetta con partenza da Piazza Amendola [Piazzale della Ferrovia] dove si potrà parcheggiare l’auto ed usufruire dei minivan che attraverseranno la magica Valle dei Mulini per arrivare fino al Borgo di Castello.

In occasione dell’evento, Momag, l’Associazione Moda Mare Artigiani Gragnanesi, parteciperà mettendosi in gioco con tante iniziative. All’interno di un portone antico del borgo sono stati esposti una serie di capi della collezione creata dalle aziende facenti parte dell’associazione e saranno proposti laboratori pratici per i bambini, con lo scopo di far conoscere e avvicinare i più piccoli al mondo della moda mare.

Questa sera sulla scalinata della Chiesa di Santa Maria dell’Assunta al Borgo Castello, ci sarà un défilé che presenterà le creazioni di tutti gli associati, realizzate con tessuti preziosi, dallo stile curato. Simone Alfano, promettente attore gragnanese, presenterà la sfilata e la collezione che è stata realizzata appositamente per l’evento: dal disegno del tessuto ai modelli, tutto completamente ispirato alla Ciliegia di Castello.