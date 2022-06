Martedi 28 giugno 2022 alle ore 17.00 presso il Centro Polifunzionale , l’UNITRE , chiude l’anno accademico per la serie di appuntamenti in sede. Sarà presente il presidente Vincenzo Esposito che ci parlerà del suo ultimo volume LA COSTIERA DELL’INCANTO. Soci e simpatizzanti sono invitati a partecipare, anche per confermare il contatto per gli eventi dell’estate,il cui rapporto continuerà via whatsapp.