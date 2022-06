Italia-Ungheria 2-1.Arriva la prima vittoria del nuovo corso

Passi in avanti per la Nazionale di Mancini che dopo il pari con la Germania, torna alla vittoria battendo al Manuzzi di Cesena l’Ungheria 2-1. Bel primo tempo giocato dagli Azzurri che ritrovano verve, brillantezza e gol. Segna Barella, Gnonto sfiora il 2-0 e Pellegrini lo realizza proprio allo scadere del primo tempo. Nella ripresa, la Nazionale controlla, colpisce una traversa con Politano ma poi subisce l’autorete di Mancini che ridà coraggio all’Ungheria. Tuttavia l’Italia riesce a gestire il vantaggio e vince. Nel finale, esordio in maglia azzurra anche per Zerbin. Italia prima nel gruppo 3 della Lega A di Nations League.