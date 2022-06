Isola Li Galli: il gioiello che secondo Forbes valeva 220mila euro a settimana nel 2018. E oggi?

L’Isola Li Galli è una delle piccole isole poste nel tratto di mare tra la Costiera amalfitana – all’altezza di Positano – e l’isola di Capri. Si tratta di un angolo di paradiso, e lo testimonia il fatto che è composto da un arcipelago appartenente alla città verticale, ubicato pochi chilometri a sud della penisola sorrentina. Li Galli è costituita da tre isole: Gallo Lungo, La Rotonda e Dei Briganti a nord della Rotonda.

I proprietari

Dall’iniziale utilizzo come fortificazione, l’isola divenne dapprima rifugio privato del famoso architetto Le Corbusier e successivamente del ballerino russo Rudolf Nureyev, il suo ultimo proprietario privato. Nel l’isola era di proprietà di una società del settore alberghiero con la capacità di ospitare fino a 12 persone.

I costi a settimana

Secondo la rivista Forbes, il suo valore per essere noleggiata nel 2018 partiva da 220mila euro alla settimana (che possono però essere divisi tra le 12 persone ospiti). Il prezzo include anche una serie di servizi quali il catering per tutti i pasti della giornata e uno yacht a disposizione degli ospiti.

Quanto varrebbe oggi?

È quasi surreale che nel lontano 2002 con un gruzzoletto di migliaia di euro il paradiso fosse a portata di mano. In quegli anni bastavano, infatti, “solo” 55 mila euro a settimana per affittare Li Galli con tanto di pasti e yacht, come scriveva Repubblica. Nel 2018, come abbiamo visto, Forbes ha quadruplicato il suo valore stimandola per circa 200 mila euro a settimana. Ma quanto varrebbe oggi? Si parla di cifre astronomiche, che non sfiorano il mezzo milione di euro a settimana, ma con ogni probabilità pare che siano raddoppiate rispetto al 2018.