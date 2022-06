IOSONORAMA . SABATO 02 LUGLIO 2022 ORE 20:30 VILLA FIORENTINO FONDAZIONE SORRENTO

Secondo appuntamento della rassegna “Incontriamoci in villa” con la direzione artistica di Antonino Giammarino

Sabato 2 luglio ore 20.30 Villa Fiorentino Fondazione Sorrento

IOSONORAMA- Live

È una carriera fatta di ballo e musica quella di iosonorama. A 6 anni inizia a praticare danza classica e contemporanea per poi diplomarsi in quelle stesse discipline.

Da adolescente si appassiona al canto; studia con diversi maestri, incide il suo primo inedito. Partecipa a molti concorsi e nel 2019 accede all’Accademia Spettacolo Italia.

L’anno successivo apre il concerto di Tony Esposito e la sua band per il Wine Art Jazz Fest.

Nel 2021 pubblica 3 inediti; con uno di essi, “Pos/To/ Me”, si aggiudica un posto al Deejay On Stage di Riccione. A gennaio 2022 arriva semifinalista al premio Fabrizio De André; a febbraio esce il suo primo EP, “Fenomeni Paranormali” per la label [Disordine Dischi] e arriva in finale al Musicultura vincendo il premio della serata come migliore performance.

Finalmente l’EP ci svela una parte di mondo della giovane artista napoletana, determinata, vulcanica e piena di idee. RAMA è l’acronimo di Raffaella Maria Anna, semplicemente iosonorama nel suo progetto artistico realizzato con il produttore Paci Ciotola, un percorso fin qui tortuoso e variegato,ma ora questo lavoro composto da 5 inediti e 2 cover, confermano che l’artista può regalarci emozioni e vibrazioni intense.

on stage:

Iosonorama – Voce

Pierluigi Patitucci – Basso

Walter Marzocchella – Batteria

Organizzazione, produzione e promozione evento Fade In

Ingresso libero ad esaurimento posti – info 328 200 5169