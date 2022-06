Invasione a Meta: i cittadini chiedono al sindaco di limitare gli accessi. Vera e propria invasione alle spiagge di Meta, in Penisola Sorrentina, tra quelle più ambite della Penisola Sorrentina, che attirano visitatori dall’intera Campania. I cittadini hanno chiesto al sindaco Giuseppe Tito di fare qualcosa: “Non si può vivere così, arrivano vere e proprie orde di persone. Soprattutto il 2 giugno è stato un inferno”, affermano.

Anche il primo cittadino conferma che quella della Festa della Repubblica “È stata una giornata infernale, ma un po’ ovunque. Si è visto nelle cronache, questo è quello che è successo un po’ dappertutto. Non possiamo impedire alle persone di scendere in spiaggia, ma stiamo attuando tutti i mezzi possibili, tra cui il parcheggio chiuso già alle dieci di questa mattina, ma non serve per le persone che arrivano con la Circumvesuviana ed arrivano a piedi. Noi stiamo facendo il possibile: rispetto a prima le cose sono migliorate, ma non possiamo impedire l’accesso. Ci vorrebbe maggiore civiltà, ma anche più qualità. Gli stessi stabilimenti dovrebbero alzare il livello anche dei prezzi per così contenere gli afflussi, come hanno fatto altre località”.

I cittadini comunque insistono su una situazione che è diventata oramai veramente ingestibile