Inizia la stagione delle nidificazioni appello ai tartawatchers campani

Napoli – Legambiente chiama, i tartawatchers campani rispondono. Sono già centinaia i volontari di Legambiente a presidio delle coste italiane, e lo saranno per tutto il periodo estivo, per individuare e proteggere i nidi di tartaruga Caretta caretta. L’obiettivo dei tartawatchers è seguire le tracce lasciate sugli arenili da mamma tartaruga per poi individuare i siti di ovodeposizione da mettere in sicurezza e proteggere da incursioni di animali selvatici oppure dai danneggiamenti involontari di bagnanti, turisti e addetti ai lavori impegnati nella pulizia delle spiagge. Un impegno dispendioso, supportato anche da sistemi di video-controllo, ma che viene corrisposto dalla grande emozione della schiusa delle uova che porterà i tartarughini a vedere la luce e a prendere il largo nel mar Mediterraneo partendo dalle spiagge italiane. I Tartawatchers di Legambiente sono donne e uomini, ragazze e ragazzi che ritagliano uno spazio nella loro giornata da impiegati o operai o studenti per dare il loro contributo alla salvaguardia di una specie a rischio estinzione come la tartaruga Caretta caretta. Lo scorso 12 maggio l’Area marina protetta Punta Campanella, insieme alla Stazione zoologica Anton Dohrn, alla Capitaneria di porto ed ai Comuni di Meta e Maiori, ha organizzato due giornate di informazione e sensibilizzazione in penisola sorrentina ed in costiera amalfitana. Anche sulle nostre coste infatti la nidificazione è un fenomeno in ripresa ed è per questo che va monitorato, in Italia le statistiche ufficiali mettono la Campania, la Calabria e la Sicilia tra le regioni italiane più gettonate da mamma tartaruga, e se nel 2020 i nidi censiti erano 250, nel 2021 sono stati 256. Anche quest’anno Legambiente ha attivato il servizio SOS Tartarughe, un numero unico per raccogliere le segnalazioni di tracce o di piccoli di tartaruga sui litorali italiani. Un invito a cittadini, turisti e bagnanti a mobilitarsi in modo semplice, inviando un messaggio WhatsApp o un SMS al 349 2100989. Le squadre sono già formate ed attive dagli inizi di giugno ma c’è ancora spazio per quanti vorranno unirsi ai team dei Tartawatchers e dare un contributo concreto alla salvaguardia della biodiversità.

Per partecipare basta scrivere all’indirizzo tartawatchers@legambiente.it.

a cura di Luigi De Rosa

Link utili:

Legambiente: https://www.legambiente.it/articoli/aiutaci-a-proteggere-i-nidi-delle-tartarughe-marine/

Comune di Meta: https://www.comune.meta.na.it/Home

Comune di Maiori: https://comune.maiori.sa.it/

Piccolo di tartaruga marina