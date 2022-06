Incubo viabilità tra Minori e Castiglione di Ravello. Caos a Minori, in costiera amalfitana, dove un autobus ha reso necessario l’intervento dei già presenti Vigili Urbani. Non è la prima volta che la costiera amalfitana si ritrova a fare i conti con strade impercorribili per tali colossi: stavolta si trattava di un autobus Sita bloccato a Minori nella curva all’altezza della Villa Romana, ma spesso mezzi di dimensioni spropositate che giungono da ogni dove impedendo il normale flusso della circolazione stradale. Tra le problematiche da annoverare legate al traffico, incontriamo lungo la strada un’ambulanza probabilmente di ritorno dal presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello, che è rimasta bloccata nell’ingorgo che ha tenuto decine e decine di automobili ferme per circa un’ora sotto il sole cocente.