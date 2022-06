Incubo traffico fra Vico Equense e Sorrento, fate targhe alterne come la Costiera amalfitana Da sabato 18 giugno comincia una ulteriore limitazione sulla S.S. 163 Amalfitana, con la limitazione delle targhe alterne da Positano ad Amalfi fino a Vietri sul mare, il Prefetto di Salerno ha disposto il divieto di circolazione per le targhe pari nei giorni pari e per le targhe dispari nei giorni dispari. Non si capisce come mai il Prefetto di Napoli non faccia lo stesso per la Penisola Sorrentina, anche profittando del contemporaneo divieto in Costiera amalfitana, visto che si è al collasso e sarà sempre peggio per due motivi, a cui nessuno sta veramente pensando, con la fine delle scuole aumenterà il flusso dei bagnanti di giorno e in giorno e si riverseranno ancora di più in Penisola sorrentina visto che in Costiera amalfitana c’è il divieto per le targhe alterne, elementare Watson si direbbe, si ma non lo è per i politici e le istituzioni che ancora non ragionano in maniera comprensoriale, neanche fra di loro vedi Sant’Agnello che asfalta in pieno giorno, Piano che asfalta metà strada, e così via, una volta si parlava di coordinamento fra le polizie municipali e telecamere, forse per buttare soldi, qua basterebbe un gruppo whatsapp.. nenche quello . Dovrebbe esserci sinergia fra le due coste, entrambe i principali attrattori turistici della Campania e le aree che hanno maggiori flussi di tutto il Sud Italia, invece niente di niente … Questa zona in particolare della ss145 che si dipana in 28 chilometri da Pompei a Massa Lubrense è una strada piena di traffico, ma anche di pericoli, un morto ogni dieci giorni dovrebbe far riflettere tutti . L’unica corsia dell’autostrada A3 a Castellammare, dove convergono anche da Agerola, Gragnano e Monti Lattari . Ma sicuramente i problemi principali si trovano nelle gallerie, personalmente le riteniamo delle trappole da evitare, in caso di incidenti non ci sono vie di fuga, e l’aria è irrespirabile. Dal tunnel Privati , prima della Panoramica, a quello di Seiano , Santa Maria di Pozzano, da evitare per il centro di Vico, ma poi ci sono le spiagge, a Seiano è un caos , tanto che il primo cittadino di Vico Peppe Aiello ha riaperto nei fine settimana , dalle 17 alle 20, la strada per il depuratore di Punta Gradelle. Punta Scutolo, croce e delizia, è il luogo degli incidenti e del traffico lento . Da Meta al Cavone di Piano di Sorrento si cammina sempre a passo d’uomo, consigliamo di andare per sotto se dovete raggiungere Sant’Agnello o Sorrento, a Marano è sempre un problema , verso Massa Lubrense la strada è un percorso di guerra dissestato e con le buche. Non ne parliamo di tir e autobus che , secondo noi, non dovrebbero circolare sul Corso Italia, o , perlomeno , solo di notte, con divieti ai grandi mezzi come hanno fatto in Costiera amalfitana, dove ci saranno le targhe alterne e il traffico in eccesso si aggiungerà a quello già esistente che normalmente si incrementerebbe.. E i politici, non le stelle, stanno a guardare!