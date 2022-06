Incontro tra l’Amp Punta Campanella e le associazioni ambientaliste locali. Una riunione molto partecipata alla presenza sia del Presidente, Lucio Cacace, che del Direttore, Alberico Simioli

👉Obiettivo: raggiungere una collaborazione finalizzata al miglioramento di diversi aspetti legati alla tutela del mare e dell’ambiente,

➡️ Tra i temi affrontati: presenza costante ed efficiente di tutte le istituzioni nella pulizia delle aree portuali, controlli sulla qualità delle acque e sul corretto funzionamento dei depuratori, stretta sul diporto selvaggio e pericoloso sottocosta, attivazione di percorsi di Educazione Ambientale.

➡️Tutte problematiche da affrontare con la collaborazione di tutti, visto che su molti aspetti l’Amp non ha una competenza diretta sul tema ma procederà, come già accaduto anche in passato, ad attivare i soggetti competenti.

🔵Da parte della associazioni, assicurata una leale collaborazione senza sconti, e sui vari temi si misurerà la tenuta di questa intesa.