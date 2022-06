INCONTRI MUSICALI SORRENTO – MACEDONIA DEL NORD

La “S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento”, nell’ambito delle sue numerose attività all’estero, approda anche nella Repubblica di Macedonia il 6 giugno 2022, con il concerto inaugurale del XV Modoars Festival di Skopje, nella prestigiosa Sala della Filarmonica, che vede protagonisti il noto Maestro Paolo Scibilia, in veste di direttore – ospite straordinario dell’Orchestra Macedone “Profundis”, insieme ai bravissimi solisti, Ema Popivoda – pianista e Giuseppe Nova – flautista, interpreti dell’accattivante programma “Il Concerto solista tra Barocco e Contemporaneo”: Vivaldi “Tre Concerti Op.102 per flauto / Papivoda “Supersonic I”, per pianoforte ed orchestra d’archi. L’evento nella gloriosa terra di Alessandro Magno, dà avvio al programma delle relazioni artistico culturali internazionali 2022, tra il Modoars Festyival e la “S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento. che prosegue con un tour di 3 concerti dell’Orchestra Macedone, il prossimo Luglio in Penisola Sorrentina. Iniziativa sostenuta dal Ministero della Cultura della Macedonia del Nord e che prevede la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Skopje . Ricordiamo che ricopre prestigioso incarico di Funzionario Vicario e Capo Ufficio Economico Commerciale, il Dott. Mario De Rosa, sorrentino doc.

La Profundis Chamber Orchestra di Skopje è una recente formazione musicale fondata dalla direttrice d’orchestra, Gjurgica Dasik. Nata come gruppo di artisti eccezionali dell’Orchestra Filarmonica e dell’Orchestra Nazionale dell’ Opera e Balletto Macedone, è ora un organico da camera ben consolidato, profondamente impegnato nella vita culturale del proprio paese. Svolge vasta attività artistica e di repertorio, con particolare attenzione a programmi moderni e creativi, basati anche sull’utilizzo di nuove tecnologie digitali con mappatura 3D. Da Bach ai compositori contemporanei (quali il noto estone Arvo Part) e musica per film di Hollywood.