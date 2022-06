Incidente sul raccordo autostradale di Castellammare di Stabia: due feriti. Intorno alle due di questa notte, si è verificato un incidente sul raccordo autostradale di Castellammare di Stabia. Ad essere coinvolti sono uno scooter ed un’automobile.

Sul posto sono immediatamente giunte due ambulanze del 118, che hanno portato i due feriti presso il pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo. Secondo i medici, le loro condizioni nn destano preoccupazione.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. Bloccata a lungo la corsia verso l’uscita di Gragnano si è creata, in poco tempo, una coda di auto in attesa di potere tornare a casa.