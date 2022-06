Inaugurata la XXX edizione di Positano Mare Sole e Cultura, il sindaco: “Possibile grazie ad organizzatori competenti ed alla città che ci crede”. Ha preso il via ieri sera, sabato 18 giugno 2022, la XXX edizione della storica rassegna d Positano “Mare, Sole e Cultura”, organizzata dall’Associazione Culturale Mare Sole e Cultura in collaborazione con Mondadori e il Comune di Positano e presieduta da Aldo Grasso, presso Palazzo Murat.

A tagliare il nastro della nuova edizione sono stati Rossana Dian, autrice con Monica Artoni del volume Cucino sano con lo sgarro (Mondadori), e Camillo Ricordi, direttore del Diabetes Research Institute di Miami, fra i massimi esperti nel trapianto di “isole pancreatiche” e autore del volume Il Codice della longevità sana (Mondadori).

Successivamente c’è stato un intervento del sindaco Giuseppe Guida e, per concludere, a cerimonia di consegna del Premio Internazionale di Giornalismo Civile. Il premio, presieduto da Arturo Martorelli e conferito dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, è assegnato ai giornalisti e ai personaggi che si sono distinti per l’impegno profuso nella tutela dei diritti civili, nelle inchieste e nel coraggioso sostegno dei valori sociali. Quest’anno ad essere premiato Aldo Cazzullo, inviato e editorialista del «Corriere della Sera».

“Viviamo un momento di grande ripartenza e di questo siamo ovviamente soddisfatti. Questa sera, tra l’altro, sono particolarmente contento perché inauguriamo la trentesima edizione di una delle manifestazioni letterarie più longeve della storia italiana, oltre che di Positano – ci ha detto il primo cittadino -. Una manifestazione che dura trent’anni, ma dura trent’anni perché alle spalle ci sono persone competenti , capaci di organizzare e realizzare un evento così importante, e perché la città ci crede. Una città che investe nella cultura è l’evento di questa sera ne è grande testimonianza. Una rassegna che chiaramente si rinnova di anno in anno, anche se ha trent’anni è sempre attuale. Quest’anno il filo conduttore, molto interessante, è quello del tempo, il tempo della meraviglia, un tempo che effettivamente rappresenta il connubio tra la manifestazione e la città”.