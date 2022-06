In Costiera Amalfitana una rete di 100 belvedere. Da un’idea dell’architetto Luigi Centola, NewItalianBlood no profit, in collaborazione con la Galleria d’Arte Giancarlo De Luca e Marsia Studio Ceramiche, promuove e presenta in anteprima a Ravello la Mostra:

“Una Rete di 100 Belvedere per la Costiera Amalfitana. Arte e Architettura tra Cielo e Mare”.

I giovani architetti, ingegneri e artisti dei Master NIB Architettura|Ambiente e Progettazione|Bim, coordinati dallo studio Centola & Associati, in sinergia con l’artista Giancarlo De Luca e con la designer della ceramica Mariella Siano, hanno definito un piano strategico di agopuntura urbana e paesaggistica, design e arte che individua, progetta e mette in rete 100 nuovi belvedere in 16 comuni della Costa Diva: Agerola, Amalfi, Atrani, Cava dei Tirreni, Conca dei Marini, Cetara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Salerno, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.

L’obiettivo è di creare e diffondere un network sia fisico che immateriale, visitabile anche online, sui social media e navigabile in google maps, con i 100 belvedere, realizzati sui terrazzamenti a strapiombo tra il cielo e il mare, nelle zone più alte, remote e panoramiche della Costiera per rendere fruibili una serie di spazi pubblici e di incontro sottoutilizzati, sia per i residenti che per i viaggiatori, arricchendo il territorio di bellezza, emozioni e opportunità.

Utilizzando e combinando in maniera inedita i materiali della tradizione locale, in particolare la ceramica vietrese trattata con ossidi riflettenti, la pietra grigia della Costiera e la calce bianca, con innesti di materiali innovativi, si traccia una rete interconnessa di “Belvedere del Silenzio e dell’Anima” che unisce digitalmente e fisicamente i comuni della Costiera valorizzando i luoghi di incontro delle frazioni alte e la fruizione turistica lenta non solo estiva.

Dai progetti, dalle opere in ceramica e dal confronto sui luoghi da rigenerare o da reinventare sta nascendo una strategia partecipata in grado di fare emergere i desiderata di amministrazioni, associazioni, imprenditori e cittadini per intraprendere un viaggio condiviso verso il finanziamento e la realizzazione delle 100 opere inedite tra arte, design, paesaggio e architettura, che segue le linee strategiche del PNRR.

Nell’ambito della collaborazione multidisciplinare Architetti-Artisti-Designer, l’artista Giancarlo De Luca esporrà una serie di quadri ispirati alla Costiera amalfitana e la designer Mariella Siano esporrà alcune opere in ceramica.

L’artista Alice di Nanna ha realizzato, presso il workshop Marsia Studio Ceramiche, per la mostra che inaugura il 4 giugno alle 19,30 a Ravello presso la Galleria d’Arte Giancarlo De Luca, 20 opere originali in terracotta smaltata che saranno esposte insieme ai rendering e ai fotomontaggi dei progetti. Si tratta dei bozzetti di alcuni belvedere da attrezzare o realizzare ex novo, nonché di opere di arte pubblica destinate ad integrare l’architettura e prototipi di materiali ceramici trattati con ossidi specchianti.

L’ingegnere Raffaele Gambardella, esperto di costruzioni tradizionali locali e recupero dei terrazzamenti, ha contribuito allo sviluppo tecnico e strutturale dei nuovi belvedere.

I progetti in mostra sono di: Chiara Buscemi, Annalisa Cioffi, Enrica Gaia Consiglio, Mariano Cuofano, Valentina D’Anna, Danali Noelia Detling, Alice Di Nanna, Maria Federica Ferullo, Marivelia Germino, Aurora Maria Naddeo, Giulia Peria, Mariangela Perillo, Luca Pilone, Domenico Pistone, Pietro Maria Torregrossa, Emanuela Vassallo, Eleonora Verani.

Il budget per costruire e promuovere la rete dei 100 belvedere coordinati, organizzati in sinergia con i percorsi storici e turistici della Costiera amalfitana, è di 3 milioni di euro.