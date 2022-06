In Campania aumentano i contagi da Covid-19. Ad Amalfi si contano circa 100 positivi

Il Covid-19 torna a far paura ed aumentano i contagi a livello nazionale e regionale. Salgono, infatti, i numeri dei positivi in Campania complice il quasi totale azzeramento delle misure di prevenzione e gli affollamenti soprattutto nelle località turistiche che, stando a quanto affermato dagli specialisti, fanno temere una nuova emergenza entro il mese di agosto.

Ed anche in costiera amalfitana la situazione desta preoccupazione anche se va sottolineato che non si registrano molti casi di ospedalizzazione. Ma ovviamente l’invito è quello di mantenere comunque alta la guardia.

Sull’argomento arrivano le parole del dottor Alfonso del Pizzo, che da circa 40 anni esercita la professione di medico di base nella città di Amalfi. Il dottor del Pizzo sottolinea l’aumento dei contagi in tutta la costiera amalfitana con circa 100 positivi nella sola Amalfi. Si tratta di casi legati all’Omicron 5, la nuova sottovariante del Covid-19 che risulta essere molto più contagiosa e con una diffusione più rapida considerato che il tempo di incubazione del virus è di due giorni mentre prima si attestava intorno ai sette giorni. A far aumentare i casi di contagio ad Amalfi, come precisa il dottor Del Pizzo, sono diverse concause tra cui sicuramente l’aumento del flusso turistico e la recente Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare che ha attirato in città migliaia di persone e in ultimo, a livello cronologico, i festeggiamenti in onore di Sant’Andrea.

Il dottor Del Pizzo sottolinea come il 90% delle persone contagiate presenta sintomi molto simili a quelli influenzali come tosse, dolori articolari, mal di gola ed anche disturbi intestinali. Sintomatologia che non richiede fortunatamente l’ospedalizzazione ma solo l’osservanza di un periodo di isolamento e riposo in attesa della negativizzazione.

Purtroppo si registra un fenomeno sempre più diffuso, non solo in costiera amalfitana ma a livello nazionale. Molte persone utilizzano i test “fai da te” e, pur risultando positivi, non comunicano la propria positività per non mettere a rischio la libertà e le vacanze estive. Questo significa che, pur essendo positivi, continuano a girare tranquillamente per la propria città o per il luogo scelto per le vacanze contribuendo in tal modo alla diffusione del virus con il rischio di contagiare qualche soggetto fragile che potrebbe comunque avere delle conseguenze più gravi e, in alcuni casi, anche letali.

Per tale motivo è fondamentale, in caso di positività, rispettare responsabilmente il periodo di isolamento. Ed è altresì importante evitare situazioni di assembramento e, nel caso in cui si presentino, indossare la mascherina di protezione individuale.