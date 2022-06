Improvvisamente si è spento il cuore buono e generoso del Dottore Salvatore Pollio.

Ne danno il triste annuncio: la moglie Paola, i figli Francesco e Stefano, cugini e amici tutti.

La liturgia esequiale avrà luogo domani martedì 28 giugno alle ore 17.00 nella Basilica di Santa Maria del Lauro.

Si dispensa dalle visite a casa

Meta, 27 giugno 2022

Il presente vale anche come ringraziamento È possibile inviare messaggi di cordoglio alla famiglia su www.lageneralfunebre,it nella sezione “Lascia una partecipazione”

META(NA) – 0815323322

Noto in tutta la penisola Sorrentina per i suoi tanti anni di lavoro presso l’ospedale di Sorrento, nonchè medico della squadra del Sorrento. La redazione di Positanonews si stringe alla famiglia in questo dolore e sconforto immane.