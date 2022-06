“Ilona” attracca a Positano: ecco lo yacht del magnate dei centri commerciali

Positano fa da passerella ai vip che scelgono questo territorio unico per festeggiare l’arrivo dell’estate. Le acque della città verticale sono un vero e proprio crocevia a chiunque vuole rilassarsi in barca con lo sfondo delle case impilate l’una sull’altra in un tripudio di colori unico. Questa è la volta di Frank Lowy, che attracca con il suo mega yacht da quasi due tonnellate per un valore complessivo di ben 100 milioni di dollari.

Ilona: il colosso da 2 tonnellate e 100 milioni

Il lussuoso yacht Ilona è stato costruito nel 2004 da Amels. Lo yacht – come scrive SuperYachtFan – è stato progettato da REDMAN WHITELEY DIXON, anche responsabile dei suoi interni. Ilona può ospitare 16 ospiti e un equipaggio di 28. È alimentata da due motori Caterpillar che le portano una velocità massima di 19 nodi. La sua velocità di crociera è di 13 nodi. L’hangar per elicotteri (chiuso) è stato trasformato in una piscina ed è stato aggiunto un eliporto. Nel 2018 è stata inviata per un altro refit, questa volta da Abeking & Rasmussen. È stato aggiunto un nuovo ponte di atterraggio per elicotteri a prua e la sua poppa è stata trasformata in una piattaforma di nuoto aperta. Il proprietario dello yacht è Frank Lowy che ha dato all’imbarcazione il nome di sua madre Ilona Lowy.

Chi è il quarto uomo più ricco d’Australia?

Frank Lowy è il fondatore della Westfield Corporation, attiva come sviluppatore di centri commerciali. Westfield Group era una società australiana di centri commerciali che è esistita dal 1960 al 2014. Quando si è diviso in due società indipendenti. Nel 2018 i beni di Westfield Corporation sono stati venduti a Unibail Rodamco per US$ 33 miliardi. Lowy si è ritirato come presidente non esecutivo. Il suo valore netto è stimato in 5 miliardi di dollari. È al quarto posto nella lista dei ricchi dell’Australia.

Stardust in rada a Positano

A Positano attracca anche Stardust, elencato al numero 405 degli yacht più grandi del mondo. È il ventesimo yacht più grande costruito da Amels.The Stardust presenta un design esterno di Tim Heywood Design Ltd., mentre i suoi interni sono stati firmati dallo Studio Laura Sessa e Amels, con l’architettura navale di Amels. Fino a 12 persone sono ospitate a bordo del superyacht Stardust e ha anche alloggio per 14 membri dell’equipaggio, incluso il capitano. Lo yacht Stardust 199 di Amels Limited Edition ha uno scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio. Ha una velocità massima di 16,5 kn. Lo yacht ha un’autonomia di 13,0/5000 miglia nautiche n/m.