Il vino dedicato agli artisti che amavano Positano: premiata la Tenuta San Francesco di Tramonti

La Tenuta San Francesco di Tramonti arricchisce il suo palmares con il raggiungimento di un traguardo importante con il quinto posto conquistato alla selezione dei top 50 vini rosé italiani. Il Rosato Ed ha conquistato il successo per una caratteristica unica nel suo genere: appartiene alla Positano Painters, una linea di vini che la Tenuta San Francesco ha dedicato agli artisti. La linea di vini pregiati ha infatti le etichette dedicate ai pittori ispirati dalla splendida Positano: solo per citarne qualcuno, parliamo di Ed Wittstein e Peter Ruta. La bottiglia vincitrice è quella di rosato denominato «Ed» in onore di Ed Weittstein famoso pittore e scenografo originario di New York scomparso 3 anni fa. Un artista che aveva creato un forte legame con la Costiera. E in particolare con Positano dove ha soggiornato per diverse estati. Il rosato è prodotto da una selezione di uve Aglianico e Piedirosso e ha uno stile di vinificazione cosiddetto provenzale, che spicca per la sua freschezza e sapidità al palato.