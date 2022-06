Il vicano Antonio Arpino eletto miglior difensore della serie D. Classe ’95, vicano di nascita e cresciuto nelle giovanili della Juve Stabia, Antonio Arpino ha giocato anche nel Sorrento in Eccellenza, prima di approdare alla Sarnese, al Matera, al Portici e alla Caronnese con cui, quest’anno, è stato eletto miglior difensore della serie D. I complimenti arrivano anche dal Vico, che scrive: “La A.S.D. Vico Equense 1958 si congratula con Antonio Arpino, giovane vicano in forza alla Caronnese ed ex baluardo dei nostri colori, per la vittoria, come “miglior difensore”, della nona edizione del D CLUB, il contest posto in essere dalla Lega Nazionale Dilettanti in collaborazione con il Corriere dello Sport e Tuttosport che premia i protagonisti della serie D! Complimenti Tony!”.