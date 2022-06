Il Touring Club Italiano dedica un articolo al Sentiero degli Dei, per scoprire la Costiera Amalfitana dall’alto

Il Sentiero degli Dei rappresenta uno dei percorsi naturalistici più belli al mondo ed ogni anno viene percorso da migliaia di persone desiderose di vivere un’esperienza unica godendo di un panorama mozzafiato. Anche il Touring Club Italiano dedica un articolo al Sentiero degli Dei: «Una passeggiata sul Sentiero degli Dei. È una di quelle passeggiate da fare almeno una volta nella vita. C’è chi attraversa confini e oceani per intraprendere il Sentiero degli Dei, un itinerario che permette di scoprire le meraviglie della Costiera Amalfitana godendone sia i panorami, sia la natura, sia la storia.

L’itinerario di difficoltà non eccessiva collega Bomerano, una frazione di Agerola a 650 metri sul livello del mare, con Nocelle, villaggio rurale di Positano che si trova a 400 metri slm. Una strada sospesa che può essere fatta nei due sensi considerando il dislivello.

In ogni caso, pur partendo ben protetti dalla crema solare e con scorte d’acqua sufficienti, la meraviglia dei panorami rimane costante. In una bella giornata si scorgono i Faraglioni di Capri, Punta Penna e la catena dei Monti Lattari. Con un passo tranquillo ci vogliono circa 4 ore e mezza, ma senza contare eventuali deviazioni come quella a San Domenico per vedere il complesso religioso, oppure una sosta per rifocillarsi, magari a Nocelle dove vivono solo 150 persone abitualmente; qui si trova un buon ristorante autentico per ricaricare le pile prima di arrivare all’ultima tappa, la celebre scalinata di 1.700 gradini che porta a Positano, la cittadina verticale dove finalmente godersi un po’ di meritato riposo e magari fare anche un tuffo nel mare cristallino».