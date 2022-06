Il Taccuino di Baudelaire di Giovanni Farzati Chi vince porta a porta

del vaiolo delle scimmie o delle scimmie giganti che mordono cani gatti e umani? ma si; meglio immaginare di essere sul set di “Le amiche della sposa”; commedia di Paule Feige: una commerciante cilentana riflette; il suo negozio e la farmacia sono praticamente porta a porta; ogni giorno perde la sua partita; 50 persone entrano in farmacia e 10 all’alimentari; già a mezzogiorno; impossibile risalire la corrente.

Comunque, ci tiene a dire che le cose non vanno bene: ma non per una questione di affari; c’è da riflettere se al banco farmacia c’è una fila enorme e a comprare pane e pasta quattro gatti; senza voler scomodare chissà chi, azzarda una spiegazione, “siamo una società ipocondriaca e malata e il resto lo ha fatto un diabolico e infido martellamento di tv e giornali su pandemia finta pandemia e cazzate varie”.

Sorpresa; il prossimo ottobre Covid e castagne; apro il giornale ..ed ecco la botta negli stinchi; “Il Covid torna a far paura, boom di casi in Portogallo e Germania, una nuova ondata potrebbe colpire l’Europa in autunno”; siamo alle solite?