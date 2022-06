Il Taccuino di Baudelaire di Giovanni Farzati

Appunti di viaggio

I conducenti non devono guidare per più di 9 ore al giorno, 10 ore due volte la settimana / 56 ore alla settimana (da newsauto.it)

Centoparole e…a cura di Apir❤

Tutti pronti per la nona edizione di Perdifumo in corsa!

Sabato 25 giugno partenza ore 19.00

𝐂𝐡𝐢 𝐬𝐢 𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐫𝐨𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐨 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐧𝐞 (𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐜𝐫𝐞𝐦𝐚) 𝐝𝐚 𝐨𝐟𝐟𝐫𝐢𝐫𝐞 𝐚𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐞 𝐠𝐚𝐫𝐚?

Qui dott. Mileo

In questo momento (ore 8.40) su RAI 1: in italia mancano 10.000 (diecimila!!!!!!!!!) medici……sempre colpa del reddito di cittadinanza???!!!???!!!!…..oppure???……??

Cilento, sulla

ex 267, a valle di Ripe Rosse

Tagli sull’asfalto, brecciolino sparso, il tutto in piena curva, un mix micidiale; ne ha fatto le spese l’ex pistard Giovanni Farzati; attualmente nel progetto Graziella on the road Italia Bike, caduto con la Graziella in una semicurva alla fine della discesa delle Ripe Rosse, Via del Mare, Montecorice.

Caduta che ha provocato a Giovanni Farzati abrasioni e fratture. Al momento si sta riprendendo bene. Presentata denuncia per procurato incidente stradale; , anche un motociclista è caduto nella stessa curva giorni dopo, colpa sempre dei lavori fatti male.

(Gipa❤)

Qui Santa Maria,

Rormno 10 Misi , po a stagione ca nu Bar organizza un po’ di musica , reclamano… eccome vulimo ie annanti.. che poi la

Musica da ordinanza comunale è fino alle 02:00

Cosa c’è

da festeggiare nell’Arma dei Carabinieri ? parlo da Carabiniere,

a ragion veduta, come si può festeggiare con 18 suicidi di colleghi dall’inizio del 2022 e dove nel 2021 c’è stato un suicidio OGNI 5 GIORNI ? cosa si festeggia ? ipocrisia solo e pura ipocrisia e falsità. Non è più la mia Arma.

💥La grande stagione della lettura 1/2/3

“Seppi solo dirgli: «Sparisci». E me ne andai attraversando piazza del Popolo, sola. Come una donna qualsiasi. Sola. Innamorata e sola. Mi fermai alla prima osteria che trovai lungo il cammino. E non so quanto bevvi. Anzi, lo so. Così tanto da pregare di dimenticare tutto.

Rientrata a casa, la prima cosa che mi accolse fu la sua valigia nell’ingresso e pensai che quella valigia era esattamente come noi: non sarebbe riuscita a fare nessun passo in avanti. Traballante, raggiunsi la terrazza da cui si vedeva tutta Roma. Mi affacciai.

“Quanto sei bella” pensai tra me.

Poi tornai a odiarti. Perché ubriaca, col rimmel disfatto e gli occhi gonfi, continuavo ancora a sentirmi tua.

La mattina seguente pensai che non mi sarei più svegliata come prima: troppo il vino, troppa la voglia di dimenticare e cancellare l’immagine peggiore di me.

Ma poi, appoggiata al divano, guardando la mia immagine riflessa nella vetrata, ho visto un’altra persona.

Non la Laura che ricordavo di essere. Non quella.

Forse per la prima volta divenni consapevole che il nostro amore era stato solo un sogno da fotoromanzo o un articolo di un giornale scandalistico, le cui pa- gine avrei usato tempo dopo per avvolgere le uniche cose che avrei voluto portare via nel mio trasloco a Cerveteri.

Roma si era risvegliata silenziosa o io ero così stordita dal sonno ubriaco da non riuscire nemmeno a percepire il rumore delle auto di una città eternamente in movimento. Per un istante ascoltai solo il mio cuore che batteva forte sui tetti al ricordo del nostro litigio, delle tue urla, dei tuoi calci alle auto parcheggiate. Una lite ancora una volta da palcoscenico.

Tu al centro del mondo, con lo sguardo rivolto al pubblico, mentre lasciavi che andassi via da sola in una città quasi deserta.

Quella notte ti ho odiato così tanto da strozzare il mio dolore con la complicità del mio unico amico di sempre, il vino. Mi hai fatto piangere tanto, sai, eppure quando mi svegliai ero sicura che saresti tornato. Quando, non lo sapevo, ma saresti tornato, ancora una volta. Magari carico di nuove meraviglie, come solo tu sapevi fare, perché il nostro amore era un sogno, questa era la sua bellezza e tale doveva rimanere.

Poco dopo suonò il campanello: eri tu, con la faccia da stronzo e due cornetti caldi.

«Cancelliamo tutto» mi dicesti. «Stasera, appena finito, sono di nuovo da te.»

E mi baciasti, ma fu un bacio senza colore, come in un film in bianco e nero.

Eppure, quando chiudesti la porta e restai sola con i miei pensieri, iniziai a volare oltre i tetti di Roma. E volai fino a te, amore mio, e fino ai nostri ciottoli di Montmartre, dove i miei tacchi, malgrado tutto, ancora volevano continuare ad inciampare”.

#lamorelincantoloblio

In tutte le librerie e in tutti gli eStore.

Morellini Editore

Sara Rattaro

💥2 Il ciclismo è

dopato nel telaio nel corpo e nella mente … è troppo evidente.. è uno schifo e la cosa peggiore è che c’è gente che crede ancora alle favole, che c’è un controllo antidoping serio…siiii…..come no?

sono tutti pieni come allora…..non è cambiato niente….solo che adesso fanno finta di controllare …visto che il giocattolo gli si stava rompendo con i fatti della festina e lance armstrong..e il fuggi fuggi degli sponsor

il sistema è marcio dentro…il circo deve continuare lo spettacolo…tutti mangiano dallo stesso piatto..televisioni,organi federali,ds,giornalisti

sulle ammiraglie cè ..è cè stata gente che andava arrestata

c’è omerta come nella mafia…si copre tutto con dei capri espiatori di turno….michele ferrari,Eufemiano Fuentes,riccò,sella,diluca,,ecc ecc…

uguale uguale alla mafia…chi è stato cuccato ed ha parlato è stato trattato come pecora nera da radiare

chi è stato cuccato ed ha tenuto la Bocca chiusa è stato poi ricompensato ..lo vediamo ora da DS, oppure osannato commentatore TV

MA ANDATE A CAGARE !!! voi è il pistolero,il baronetto,e i vostri soprannomi che gli affibbiate.

quello che dispiace..sono i ragazzi che sono andati fuori di capa…seguivano un sogno e sono stati tritati dall’ingranaggio

“Ma andate a vedere così è un ciclista e quanti uomini vanno in mezzo alla torrida tristezza per cercare di ritornare con quei sogni di uomo che si infrangono con le droghe” (M.P. da Facebook)

💥3 Ho fatto

il cameriere per undici anni.

Fra le tantissime cose che ho imparato c’è questa, che il mondo si divide in due categorie: quelli che passano il piatto al cameriere, e quelli che non passano il piatto al cameriere.

Quelli che ti passano il piatto sono quelli che ti vedono, si accorgono che sei lì che ti stai facendo un culo tanto, e allora quando hanno finito e tu ti palesi davanti a loro per portare via il piatto sporco, lo sollevano, te lo porgono, di modo che tu non debba ogni volta sporgerti, col rischio magari di far cadere una posata dai piatti che hai già in mano. Di solito ti dicono anche “Grazie”, come non fossero loro in realtà ad averti fatto un favore. L’impulso ogni tanto, me lo ricordo, era di abbracciarli.

Un gesto da niente, non costa nessuna fatica. Ma un gesto che dice tutto.

Ho sempre amato quelli che ti passano il piatto, perché sono quasi sempre persone molto umili, riconoscono la tua dignità, non trattano come un servo il cameriere: lo sanno quanta parte ha la fortuna nel fatto che loro sono seduti lì a mangiare e lui là in piedi a farsi il mazzo.

Tutto questo per dire che nella mia vita mi è successo di trovarmi a tavola con tante persone: scrittori, uomini politici, a volte anche personaggi della tv, e la maggior parte di loro, per quanto potenti e importanti, magari anche simpatici a volte, erano persone che non passavano il piatto al cameriere. Alcuni anzi spesso lo trattavano proprio male.

E ieri, però, ieri ero a pranzo con Clara Sànchez. Non so se la conoscete, ma è una scrittrice che vende milioni di copie in tutto il mondo. Una che ha qualche motivo per sentirsi arrivata. Per sentirsi importante.

Ecco, tutto questo per dire che Clara Sànchez passa il piatto al cameriere.

Non è che sei arrivato quando hai folle oceaniche che ti osannano o conti in banca faraonici.

Sei arrivato quando ovunque tu sia arrivato, sei ancora uno che passa il piatto al cameriere.

— Autore sconosciuto

💥 Parole…

Perché il jazz è organico, è una musica viva, d’insieme ( Katia Riccardi per ” La Repubblica- Edizione Roma)

Lo speziale😁😄😃😀

a cura di Sal Paradise

💥Aiuta la circolazione del sangue e migliora tutta la postura, spesso viziata da comportamenti scorretti, riequilibrando anche l’intero baricentro del corpo: è il ‘barefoot’, la camminata a piedi nudi diventata sempre più una tendenza.26 set 2019

Serbatoio naturale perlopiù a forma di sfera, la forma e la grandezza della vescica possono variare in base alla quantità di urina contenuta: mediamente la vescica di un adulto può contenerne 300-400 millilitri.

😁😄La malattia esordisce con febbre, brividi, cefalea, dolori muscolari, mal di schiena, affaticamento estremo e, a differenza del vaiolo umano, un rilevante edema linfonodale.

😄L’acqua e limone calda aiuta lo stomaco a digerire e inoltre favorisce la produzione di bile nel fegato. La digestione viene regolata delicatamente e inoltre può aiutare sia in caso di costipazione che di diarrea. Il succo di limone fornisce molto acido citrico, che previene la formazione di calcoli renali e biliari.

Lasciarsi andare una volta ogni tanto a uno sfogo di rabbia riduce della metà il rischio di attacchi di cuore, e in modo significativo il pericolo di infarto. Lo rivela una ricerca condotta alla Scuola di salute pubblica dell’Università di Harvard su 23.522 persone, tutti maschi tra i 50 e gli 85 anni.

😆Range di normalità

Quando parliamo di Febbre? Sebbene non ci sia una temperatura corporea standard uguale per tutti gli individui, possiamo individuare un range di “normalità” tra i 36°C ed i 37°C, con una variazione di circa mezzo grado nell’arco della giornata.

Deve essere eseguita sul malato coricato, a riposo e lontano dai pasti. Gli orari ideali sono le 7-8 e le 16-17. La temperatura può essere misurata esternamente (zona ascellare) o internamente (rettale, vaginale, orale): queste ultime risultano più alte della prima di 0,5 °C.25 giu 2020

😁La temperatura normale degli esseri umani in buona salute misura in media, tra i 35,5 ° C e i 37 ° C. Quando cala sotto i 35 ° C si parla di ipotermia, e le cause possono essere diverse, non necessariamente patologiche.

😅Il bulbo del termometro deve essere posizionato nella cavità ascellare esercitando pressione con il braccio. Per evitare errori, il tempo di misurazione non deve essere inferiore a 4 minuti.

Come abbassare la febbre in modo naturale

Impacchi di acqua e aceto (in parti uguali) sui piedi; un classico rimedio della nonna è quello dei calzini bagnati, in pratica si immergono i calzini in questa miscela di acqua e aceto,

😄In condizioni di riposo la frequenza del battito del cuore è regolare e, generalmente, è compresa tra 60 e 100 pulsazioni al minuto. Si parla di tachicardia quando la frequenza cardiaca è superiore a 100 battiti al minuto.

Aggiungi l’aglio nella tua ciotola 😘😘😘alimentazione. L’aglio è un noto anticoagulante, quindi prova ad aggiungerlo nei tuoi piatti. Se preferisci una dose più concentrata, potresti anche assumerlo sotto forma di integratori. È anche in grado di migliorare la salute cardiovascolare.[1]

• Secondo alcuni studi, è possibile assumere dai 25 ai 120 mg di estratto di aglio al giorno per rendere il sangue più fluido.

💣L’infuso d’aglio si prepara schiacciando 6 spicchi d’aglio da mettere poi in 1 litro d’acqua calda in infusione per 5 ore; dopo di che si filtra e si travasa in un flacone dosatore spray.24 feb 2020

Probiotico per regola intestino, Losartan 100

Castellabate · 8 luoghi nelle vicinanze

🌴L’acido acetilsalicilico, o aspirina, ha un potente effetto fluidificante sul sangue, può essere un valido aiuto per migliorare la circolazione nei piccoli vasi sanguigni, ma non per preservare da alcune malattie.18 gen 2020

?

❤La posologia consigliata di solito comprende l’assunzione del farmaco durante la giornata, tuttavia secondo un nuovo studio il momento migliore per assumere l’aspirina potrebbe essere prima di andare a letto la sera. Il motivo è che uno dei momenti più a rischio infarto è il mattino.

I ricercatori della John Hopkins University School of Medicine affermano che 30 grammi circa di cioccolato al giorno possono ridurre il rischio di un attacco cardiaco di circa il 50%. Il cacao, quindi, potrebbe avere lo stesso effetto dell’aspirina che viene prescritta nella prevenzione degli attacchi cardiaci.

😃😀“Non è detto che la felicità significhi una vita senza problemi. La vita felice viene dal superamento dei problemi, dalla lotta contro i problemi, dal risolvere le difficoltà, le sfide. Bisogna affrontare le sfide, fare del proprio meglio, sforzarsi. Si raggiunge la felicità quando ci si rende conto di riuscire a controllare le sfide poste dal fato.”

Zygmunt Bauman

L’aspirina rende il sangue più fluido e quindi migliora il suo afflusso anche periferico stimolando pertanto la vasodilatazione, con conseguente miglioramento dell’ossigenazione e ritardo della laccidosi. Inoltre pare ritardi la sensazione di stanchezza, rendendoci così più reattivi negli allenamenti.

TESTOVIRON DEPOT ® è un farmaco a base di testosterone enantato utilizzato nel trattamento della sintomatologia associata ad ipogonadismo (i testicoli non producono ormoni)oligozoospermia (aumentare numero spermatizoi) impotenza e climaterio (disturbi menopausa sonna)

Ogni quanto posso togliere la protesi mobile? La protesi mobile, in quanto tale, può essere rimossa all’occorrenza, bisogna rimuovere la dentiera quando si va a dormire e, durante il giorno, è sempre meglio dare qualche ora di pausa alle nostre gengive in modo da riposarle e da igienizzare la protesi

È buona regola misurare la pressione due o tre volte al giorno: la rilevazione più importante è quella del primo mattino e di norma viene considerata come valore di riferimento. La fine della giornata, meglio prima di cena, è invece il momento più adatto per la seconda misurazione.

La postura influenza la pressione del sangue

Lo stare seduti o in piedi nella posizione corretta è importante, anche per la pressione del sangue

Lo stare seduti o in piedi nella posizione corretta è importante, anche per la pressione del sangue. Lo sostengono Jim Deuchars e i suoi colleghi dell’Università di Leeds, Gran Bretagna, che hanno osservato una stretta correlazione fra pressione sanguigna e muscoli del collo. Questi muscoli sarebbero, infatti, collegati al NTS, il Nucleo del tratto solitario, la zona del cervello che regola la pressione e i ritmi cardiaci. Lo studio, pubblicato sul Journal of Neuroscience, è stato condotto su topi a cui erano state somministrate proteine stimolatrici e inibitrici del sistema nervoso. I ricercatori hanno notato che un gruppo di cellule del tessuto muscolare del collo reagiva a entrambi i tipi di sostanze, suggerendo un’interazione fra il cervello e queste cellule. Ian Edwards, membro del gruppo di studio, ha affermato che le cellule si attivavano continuamente e che alcune erano collegate alla zona cerebrale del NTS. I risultati di questa osservazione potrebbero spiegare il motivo per cui quando si hanno danni alla zona cervicale, per esempio dopo un “colpo di frusta”, la pressione sanguina si innalza, ha sostenuto Edwards. Per lo stesso motivo, secondo i ricercatori, una cattiva postura o il passare molto tempo seduti incurvati davanti al computer, può fare aumentare di alcuni punti la pressione. La ricerca potrebbe anche spiegare perché il lavoro in ufficio può contribuire all’innalzamento della pressione sanguigna.

Saturimetro..Innanzitutto è indispensabile effettuare l’operazione lontano dai pasti e da esercizio fisico intenso, in posizione seduta e in un ambiente tranquillo e non troppo luminoso. Il dito utilizzato (preferibilmente l’indice della mano destra) per la misurazione deve essere ben pulito e non deve esserci smalto per unghie o unghie finte. La misurazione a riposo deve essere effettuata possibilmente in un arco di tempo di tre minuti

Come si fa a fare un giro in bici dove si consumano qualcosa come 4500 calorie?

Lo si fa mangiando bene prima e durante ma soprattutto bevendo tantissimo!

Volete sapere quanti liquidi ho consumato ieri per percorrere 170km e 2500 MT di dislivello con una temperatura media di 32°?

4,5 LT di acqua

2 lattine di coca Cola da 33cl

Una birra🫢da 33cl

Lo sapevate che proprio la Coca con l’anidride carbonica e la caffeina assunta prima di una salita è un ottimo aiuto?

Buone pedalate 😄

Bici Felici Grandi Sorrisi

😄Disintossicarsi da antidolorifici Vitamine tutte e lattobacilli

😇I valori normali di ossigenazione (riportati come SpO2) vanno dal 97% in su – ma non sono preoccupanti valori fino a 94%, soprattutto in pazienti con note patologie polmonari.

La diagnosi di pneumotorace potrebbe avvalersi di: radiografia del torace: al fine di osservare la presenza d’aria nel cavo pleurico e il collasso polmonare. TAC torace: indispensabile per individuare le patologie che possono causare il pneumotorace secondario e la presenza di bolle. visita specialistica pneumologica.

😄L’uretra maschile è un canale che ha origine dalla vescica, attraversa il pavimento pelvico e percorre il pene terminando all’apice del glande. Lunghezza: varia con l’età e nei vari soggetti (ad esempio è in relazione con la lunghezza del pene). Nel soggetto adulto l’uretra misura in media 18 cm.

😄Trattamento del dolore o bruciore alla minzione; In caso di dolore intenso, il medico potrebbe somministrare fenazopiridina per un giorno o due per alleviare i disturbi, in attesa dell’azione degli antibiotici. La fenazopiridina infonde un colore rosso-arancio all’urina e può macchiare la biancheria intima.